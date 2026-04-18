Dl sicurezza soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare Gli avvocati contro la maggioranza | Eliminate la norma Magi | Come la taglia nel selvaggio West

Al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso economico per gli avvocati che forniscono consulenza e assistenza legale ai migranti interessati a richiedere il rimpatrio volontario. La misura mira a incentivare i rimpatri volontari tramite un sostegno finanziario agli operatori legali. Gli avvocati si sono opposti alla norma, chiedendone l’eliminazione, mentre alcuni rappresentanti politici hanno paragonato la proposta a pratiche del selvaggio West.

Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso economico per l’avvocato che offre consulenza legale e informazioni al migrante che presenta domanda di rimpatrio volontario. In altre parole, arriva una sorta incentivo per spingere alla remigrazione. A presentare e approvare l’emendamento è stato il centrodestra unito e nel testo si fa riferimento anche ad accordi da stipulare “con il Consiglio nazionale forense ” (Cnf), cioè con l’organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati, che avrà un suo ruolo nei contributi economici da pagare ai legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”. Magi: “Come la taglia nel selvaggio West” Notizie correlate Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un... Nel decreto Sicurezza c’è un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migrantiSe un avvocato convince il proprio cliente ad accettare il rimpatrio volontario, riceverà un bonus economico: 615 euro, la stessa somma che riceverà... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali; Dl Sicurezza, Matera (FdI): stop a spacciatori e pene più severe per criminali. Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma che ci coinvolgeIl Consiglio nazionale forense contro la norma nel DL sicurezza: Non siamo stati informati e non rientra nelle nostre competenze ... ilfattoquotidiano.it Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misureROMA Un decreto nato con la dichiarata intenzione di arginare il rischio di guerriglie urbane - vedi Askatasuna - ma ci è mancato poco per vederne esplodere una nell'Aula del Senato. ilgazzettino.it Bologna e Fiorentina eliminate: i 4 record negativi del calcio italiano in Europa facebook Disastro Serie A nel ranking UEFA: tutte le italiane eliminate, addio al quinto posto in Champions x.com