Una cantante e violoncellista cubana sta portando in Italia il suo nuovo album di inediti, giro che include anche un'intervista rilasciata di recente. La sua musica combina elementi di jazz e musica latina, con ritmi cubani e influenze classiche, creando un suono caratteristico e riconoscibile. La tournée prosegue in diverse città del paese, attirando l'attenzione di pubblico e critica.

Nella sua voce e nel suono del suo violoncello convivono jazz e musica latina, ritmi cubani e rigore classico. Ana Carla Maza, violoncellista, cantante e compositrice cubana ha incantato il mondo con la sua musica e la voce inconfondibile. E ora è in Italia per un tour nei teatri. Ana Carla Maza è cresciuta tra la musica, tra i ritmi di Guanabacoa, il quartiere dell’Avana dove è nata. La potremo sentire in Italia dal 27 marzo, data di avvio del suo tour dove presenterà per la prima volta dal vivo Alamar, album di inediti in uscita il 17 aprile. Compositrice che si produce da sé, unisce voce e violoncello per raccontare radici, memoria e amore, fondendo jazz, musica latina e world music in uno stile unico e inconfondibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ana Carla Maza, cantante e violoncellista cubana è in tour in Italia per presentare il nuovo album di inediti. L'abbiamo intervistata

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