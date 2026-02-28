Durante un suo concerto Fred Again ha spoilerato un nuovo brano di Harry Styles

Durante un suo concerto a Londra, Fred Again ha sorpreso il pubblico condividendo un brano inedito di Harry Styles, intitolato Kiss All The Time, che sarà presente nel quarto album in studio del cantante britannico. La performance ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno assistito alla prima esecuzione dal vivo della canzone.

Fred Again ha sorpreso i fan di Harry Styles durante un concerto tenutosi a Londra, nel corso del quale ha suonato uno dei nuovi brani che faranno parte del quarto lavoro in studio della popstar britannica, Kiss All The Time. Disco, Occasionally in uscita il 6 marzo. Il 26 febbraio si è tenuto un concerto del dj e producer presso durante l' Alexandra Palace di Londra. Sui social apparso un video, nel quale in un breve frammento si sente la voce Styles supportato da un arrangiamento di archi che canta: " We sleep half the night with your head on my chest, me and youThere's only me and you." La conferma è arrivata anche da coloro che hanno partecipato ai listening party, dove è stato possibile ascoltare il prossimo album di Harry Styles in anteprima. Sulla copertina del suo nuovo album, Harry Styles indossa una maglietta lavorata a maglia. L'ha disegnata Patrick Carroll. A questo punto entra in scena Patrick Carroll, poliedrico creativo di 35 anni che vive a Los Angeles.