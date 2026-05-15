Harry e Meghan stanno lavorando a un nuovo film sulla guerra in Afghanistan che verrà distribuito su Netflix. La produzione coinvolge anche Tracy Ryerson, responsabile dei contenuti sceneggiati di Archewell Productions, la società di produzione dei due. La coppia ha annunciato l'iniziativa senza specificare una data di uscita, e il progetto si inserisce nel loro percorso di collaborazione con la piattaforma di streaming. Finora non sono stati rivelati dettagli sulla trama o sulle tempistiche di realizzazione.

Harry e Meghan gireranno un nuovo film sulla guerra in Afghanistan per Netflix. In base a quanto riportato da Variety e Deadline, i due collaboreranno con Tracy Ryerson, che è la responsabile dei contenuti sceneggiati di Archewell productions. La produzione riguarderà di un adattamento cinematografico del libro “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege” del maggiore Adam Jowett. La pellicola rientrerà nell’accordo di prelazione siglato tra Archewell e Netflix, su cui il gigante dello streaming ha ricevuto la prima scelta sui progetti cinematografici e televisivi dei duchi di Sussex, dopo la scadenza del precedente accordo quinquennale da 45 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Harry e Meghan produrranno un nuovo film con Netflix sulla guerra in Afghanistan: il duca di Sussex è un esperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Harry and Meghan are making Netflix adaptation of The Wedding Date after couple announced 'first loo

Sullo stesso argomento

Gita in famiglia per Harry e Meghan: ecco i Sussex a Disneyland con i figli Archie e Lilibet e nonna Doria. Il video di Amica.itGita in famiglia per i Sussex, che si sono ritrovati tutti insieme a Disneyland Harry, Meghan, i figli Archie e Lily e nonna Doria, mamma della...

Dentro il tour australiano dei Sussex: Meghan special guest di MasterChef e Harry sulla paternità: «I figli devono essere migliori dei loro genitori»Eppure questi viaggi che i duchi di Sussex, non più working royal dal loro trasferimento in California, compiono di tanto in tanto come privati...

Harry e Meghan ancora con Netflix, produrranno un film sulla guerra in AfghanistanIl Duca e la Duchessa di Sussex produrranno un film sulla guerra in Afghanistan per Netflix. Secondo quanto riportato da Variety e Deadline, Harry e Meghan collaboreranno con Tracy Ryerson, responsabi ... adnkronos.com

Meghan Markle starebbe sostenendo economicamente il principe Harry (e la loro vita milionaria in California)Tra business, moda e nuovi investimenti, Meghan Markle starebbe diventando il vero pilastro economico della famiglia Sussex in California ... grazia.it