nba doncic ne fa 60 contro gli heat di fontecchio wembanyama porta gli spurs ai playoff

Nella notte NBA, Luka Doncic ha segnato 60 punti nella vittoria dei suoi Los Angeles Lakers contro i Miami Heat, in un match concluso 134-126. Gli Heat sono stati battuti dopo una rimonta. Nello stesso periodo, anche Victor Wembanyama ha contribuito alla qualificazione degli Spurs ai playoff. La partita si è svolta a Miami, negli Stati Uniti.

Miami (Stati Uniti), 20 marzo 2026 – La copertina della nottata NBA appena trascorsa se l’è presa indiscutibilmente Luka Doncic, che ha messo una firma indelebile sulla vittoria ottenuta dai suoi Los Angeles Lakers a spese dei Miami Heat, sconfitti in rimonta 134-126. Il fuoriclasse sloveno, infatti, poche ore dopo aver segnato 40 punti nel secondo successo consecutivo contro i Rockets, ha ulteriormente alzato l’asticella del rendimento mandandone a bersaglio 60 (1830 dal campo e 917 da tre) e pareggiando la sua seconda miglior prestazione in carriera. A dargli man forte un LeBron James da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist (il "Re" Ha eguagliato il record di partite giocate in regular season appartenuto fino ad oggi a Robert Parish). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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