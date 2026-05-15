Hantavirus turista monitorato al Sacco passato anche dal Lago di Como | cosa sappiamo

Un turista britannico, che ha avuto contatti con un caso di hantavirus durante un volo internazionale, è stato ricoverato e messo sotto osservazione all'ospedale Sacco di Milano. Si sa che il visitatore ha trascorso anche alcune tappe in Italia, tra cui il Lago di Como, prima di essere ricoverato. Al momento, le autorità sanitarie stanno monitorando la sua condizione e stanno raccogliendo informazioni sui possibili contatti e movimenti sul territorio italiano.

C’è anche il Lago di Como tra le tappe italiane del turista britannico finito sotto osservazione all’ospedale Sacco di Milano dopo essere entrato in contatto con un caso di hantavirus durante un volo internazionale. L’uomo, attualmente negativo e senza sintomi, è ricoverato in via precauzionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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