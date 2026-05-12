A Milano è stato individuato un turista inglese sospettato di aver contratto l’hantavirus ed è ora in quarantena presso il policlinico. Nel frattempo, a Messina, una turista argentina ricoverata per una polmonite grave ha effettuato un test per l’hantavirus. La donna si trova in condizioni critiche, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente al momento.

È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato "contatto a rischio contagio da hantavirus". L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera-focolaio Mv Hondius, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda.,, Il turista è stato individuato a Milano grazie alla segnalazione del governo britannico, che tramite il governo ha allertato la Regione Lombardia. Il turista è stato trasportato immediatamente all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena, così come stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, individuato a Milano un turista inglese a rischio: è in quarantena al Sacco

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