Un turista britannico ricoverato al Sacco di Milano è risultato asintomatico e non contagioso per l’hantavirus. In Italia, altri cinque casi sospetti sono stati monitorati, ma tutti si sono rivelati negativi al test per il contagio. La situazione non ha portato a ulteriori misure di prevenzione o isolamento. Nessuna delle persone coinvolte ha manifestato sintomi riconducibili all’infezione, e la speranza è che la vicenda si concluda senza complicazioni.

Come il paziente inglese, anche tutti gli altri cinque casi sospetti in Italia sono negativi al contagio di hantavirus. In particolare, il turista britannico intercettato ieri a Milano e portato nel nuovo pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sacco è risultato negativo e quindi non può aver contagiato nessuno, neanche la persona che viaggiava con lui. Per precauzione rimarrà nella struttura ospedaliera fino alla fine della quarantena. L’uomo, 60 anni, si trovava sul volo Sant’Elena-Johannesburg ed era venuto a contatto per pochi minuti con la moglie del paziente zero, deceduta poco dopo l’arrivo in Sudafrica. Insieme a lui c’erano altre tre persone poi arrivate in Italia: anche queste sono risultate negative.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, il turista britannico al Sacco di Milano "è asintomatico e non è contagioso"

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Hantavirus, nessun allarme in Lombardia: turista britannico negativo e non contagioso

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