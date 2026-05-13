Hantavirus Schillaci smorza l' allarmismo | Cittadini devono stare tranquilli non è mica il Covid rischio molto basso
Il ministro della salute ha commentato i recenti casi di hantavirus associati a una nave da crociera, affermando che il rischio per la popolazione è molto basso. Ha precisato che la trasmissione di questa malattia è rara e che non si tratta di una situazione paragonabile alla pandemia di Covid-19. Ha inoltre invitato i cittadini a mantenere la calma, sottolineando l’assenza di motivi di preoccupazione.
Schillaci rassicura sui casi di hantavirus legati alla MV Hondius: “Trasmissione rara, situazione sotto controllo e nessun rischio tipo Covid” Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha smorzato l'allarmismo sui 9 casi di hantavirus andes registrati nel mondo durante il Question Time alla C.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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