Hantavirus Schillaci smorza l' allarmismo | Cittadini devono stare tranquilli non è mica il Covid rischio molto basso

Il ministro della salute ha commentato i recenti casi di hantavirus associati a una nave da crociera, affermando che il rischio per la popolazione è molto basso. Ha precisato che la trasmissione di questa malattia è rara e che non si tratta di una situazione paragonabile alla pandemia di Covid-19. Ha inoltre invitato i cittadini a mantenere la calma, sottolineando l’assenza di motivi di preoccupazione.

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