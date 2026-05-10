Un giovane di 25 anni, marittimo, è stato messo in quarantena fiduciaria nel nostro Paese. Durante un volo, ha ascoltato un passaggio in cui una donna morta per hantavirus viene consigliata di comportarsi come durante il Covid, con isolamento e mascherina se si lascia la stanza. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di misure di prevenzione adottate per contenere il rischio di contagio.

“Fai come quando c’è stato il Covid; isolamento e mascherina se lasci la stanza”: si chiama Federico Amaretti, ha 25 anni, fa il marittimo ed è una delle quattro persone poste in quarantena fiduciaria nel nostro Paese. Il ragazzo – che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per hantavirus – ha raccontato la sua esperienza di isolamento al Corriere della Sera. Sono passati già 15 giorni da quando è iniziata la quarantena, ma Federico dovrà aspettarne altri 30 prima di poter esser libero. La sua è una scelta di prudenza e di buon senso: “Mattina e sera debbo misurare la temperatura, domani poi verrà il medico per le analisi “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fai come quando c’è stato il Covid”, l’italiano sul volo della donna morta per hantavirus racconta il suo isolamento

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