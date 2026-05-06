Hantavirus crociera il percorso della nave e la caccia alla fonte del contagio
Una nave da crociera partita da Ushuaia, in Argentina, l’1 aprile 2026, si trova sotto osservazione a causa di un sospetto focolaio di hantavirus. La nave ha percorso diverse tappe prima di essere fermata dalle autorità sanitarie, che stanno indagando sui possibili casi di contagio tra i passeggeri e l’equipaggio. Le verifiche sono in corso per identificare la fonte del virus e valutare la situazione a bordo.
(Adnkronos) – Era partita da Ushuaia, in Argentina, l'1 aprile 2026 la nave da crociera oggi assediata da un sospetto focolaio di hantavirus. Nome: MV Hondius. Nel dettaglio, si tratta di una nave da spedizione, con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività e non si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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