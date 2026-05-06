Hantavirus crociera il percorso della nave e la caccia alla fonte del contagio

Una nave da crociera partita da Ushuaia, in Argentina, l’1 aprile 2026, si trova sotto osservazione a causa di un sospetto focolaio di hantavirus. La nave ha percorso diverse tappe prima di essere fermata dalle autorità sanitarie, che stanno indagando sui possibili casi di contagio tra i passeggeri e l’equipaggio. Le verifiche sono in corso per identificare la fonte del virus e valutare la situazione a bordo.