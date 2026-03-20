Epatite Napoli Istituto Zooprofilattico | Contagio partito da cozze e ostriche ora si diffonde dall'uomo

L'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno ha rilevato che l'epatite a Napoli si è originata da cozze e ostriche. Attraverso 142 campionamenti di acqua di mare, sono stati trovati 8 prelievi positivi in zone come Nisida, Bacoli e Varcaturo. Ora il contagio si sta diffondendo dall’ambiente all’uomo, secondo quanto riferito dal direttore generale dell’istituto.

Pino Iovane, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, a Fanpage.it: "Su 142 campionamenti di acqua di mare, 8 prelievi positivi, tra Nisida, Bacoli e Varcaturo. Ora il virus si trasmette da uomo a uomo, anche sessualmente". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: “Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del Cotugno Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley: “salvato” dall’infortunioDa regolamento la decisione dell'arbitro, Colombo, è corretta: si chiama DOGSO depenalizzato e il difensore del Napoli si è "salvato" dal rosso... Contenuti e approfondimenti su Epatite Napoli Temi più discussi: Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; Epatite A in Campania, boom di casi. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare. Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudiOrdinanza del sindaco Manfredi. Il direttore dello Zooprofilattico: Tra le possibile cause la rottura di una fogna. Al Cotugno letti esauriti ... napoli.repubblica.it Epatite A a Napoli, scatta il divieto di consumare frutti di mare crudi: casi in forte aumentoL’allarme per la diffusione dell’epatite A a Napoli si intensifica e spinge il Comune ad adottare misure urgenti per contenere il contagio. Il sindaco Gaetano ... thesocialpost.it Un insolito picco di casi di epatite A viene segnalato all’ospedale Cotugno di Napoli. “Siamoin una fase molto acuta - riferisce Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale partenopeo specializzato nella cura delle malattie infettive - abbiamo ora 43 ricover - facebook.com facebook A #Napoli è scattato il divieto assoluto di consumare frutti di mare crudi: l'ordinanza è stata firmata dal sindaco dopo l'allarme per i casi di #epatite A. x.com