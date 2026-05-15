Hantavirus l'Oms conferma 11 casi tutti passeggeri della MV Hondius in Italia negativi i 6 contatti sospetti | news in diretta

L'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato 11 casi di Hantavirus tra i passeggeri della nave da crociera MV Hondius, attualmente in viaggio verso Rotterdam. Quattro di questi sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri sette sono sotto osservazione a bordo. Sono stati identificati anche sei contatti sospetti, tutti risultati negativi ai test. La nave prosegue il suo viaggio senza ulteriori interruzioni, e le autorità sanitarie monitorano la situazione.

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