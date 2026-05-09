L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che tutti i passeggeri del traghetto Hondius sono considerati contatti ad alto rischio di infezione da hantavirus. La notizia arriva in un momento in cui le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato misure di sorveglianza e prevenzione. Finora non sono stati segnalati casi di malattia tra i passeggeri, ma si continua a seguire l'evolversi della vicenda.

Ginevra, 9 mag. (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo della nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia di hantavirus come contatti ad "alto rischio" e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. "Classifichiamo tutti a bordo come quelli che definiamo contatti ad alto rischio", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, durante un evento sui social media, aggiungendo che è raccomandato "un monitoraggio attivo e un follow-up di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che sbarcano per un periodo di 42 giorni".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hantavirus: Oms, 'tutti passeggeri Hondius sono contatti ad alto rischio'

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The Hanta Virus - A new Plandemic - A reading with Crystal Ball and Tarot

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