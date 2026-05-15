Le autorità argentine stanno conducendo un’indagine per verificare se il virus hantavirus sia presente nella regione di Ushuaia. La nave da crociera coinvolta nel focolaio è stata evacuata dopo che alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi sospetti. Restano ancora da chiarire le modalità di trasmissione e l’identità del primo caso, mentre si cercano di capire i collegamenti tra i contagiati e le eventuali fonti di infezione a bordo.

C’è ancora molto da chiarire attorno al focolaio di hantavirus che si è sviluppato a bordo della MV Hondius e che ha portato all’evacuazione della nave da crociera. Finora si contano 11 casi di infezione collegati al focolaio sulla nave, di cui otto provocati dalla variante Andes, due probabili e uno sotto esame. Ma come è arrivato il virus a bordo della crociera? Quello che è considerato a oggi il “paziente zero”, Leo Schilperoord, un olandese di 70 anni, deceduto dieci giorni dopo essersi imbarcato sulla Hondius, si è veramente contagiato visitando, da appassionato ornitologo, la discarica di Ushuaia come ipotizzato in un primo momento? A cercare di ricostruire i contorni della vicenda e la possibile catena del contagio ci penserà una missione scientifica argentina che si recherà proprio a Ushuaia la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, l’Argentina avvia indagine per verificare la presenza del virus a Ushuaia. Il “paziente zero” e i dubbi sulla catena del contagio

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