Hantavirus sulla MV Hondius | gli spostamenti della coppia olandese e il birdwatching alla discarica di Ushuaia

Due cittadini olandesi a bordo della nave da crociera MV Hondius sono stati identificati come i primi casi di infezione da hantavirus. Prima dell'imbarco, hanno effettuato vari spostamenti in Sud America, tra cui attività di birdwatching presso una discarica di Ushuaia. Le autorità sanitarie hanno confermato le infezioni e stanno seguendo le procedure per gestire la situazione. La nave si trova attualmente in attesa di ulteriori indicazioni.

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Secondo le autorità sanitarie i casi indice delle infezioni da hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius sono due olandesi, che hanno compiuto diversi spostamenti in Sud America prima di imbarcarsi. Si ipotizza che il contagio sia avvenuto in una discarica di Ushuaia, dove i due si erano recati per fare fare birdwatching.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Hantavirus, ipotesi dei media: “Contratto dalla coppia olandese durante una visita in una discarica a Ushuaia”Roma, 6 maggio 2026 - Sulle cause dell’epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius alcuni media hanno azzardato un’ipotesi:... Hantavirus: “Serbatorio in discarica a cielo aperto a Ushuaia”. La guida: mèta di turisti per birdwatchingRoma, 7 maggio 2026 – Sarebbe la discarica a cielo aperto all'entrata di Ushuaia, nella provincia argentina di Terra del Fuoco, il possibile... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus sulla nave da crociera: marito e moglie morti hanno viaggiato in tre Paesi. Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calmaAnche se si verificasse la trasmissione del virus Andes dai passeggeri scesi dalla nave, Ecdc e Oms continuano a ritenere il rischio molto basso per la popolazione mondiale ... wired.it Hantavirus sulla MV Hondius, il video del comandante scatena le polemiche: Nessun contagioVideo shock dalla nave da crociera MV Hondius: il comandante rassicura i passeggeri sul contagio da Hantavirus, ma poi i morti salgono a tre ... affaritaliani.it L'assistente di volo Klm negativa al test per l'hantavirus - facebook.com facebook Come sta procedendo il tracciamento dell’hantavirus x.com