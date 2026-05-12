Gli ultimi passeggeri della nave Mv Hondius, coinvolta in un'epidemia di hantavirus, sono stati fatti scendere e hanno preso voli diretti in oltre 20 paesi diversi. Il comandante ha inviato un messaggio ai viaggiatori, mentre il contagio si è diffuso e il numero di paesi interessati è salito a venti. La nave, che aveva già attraccato in varie località, ha concluso le operazioni di sbarco.

Gli ultimi passeggeri rimasti a bordo della Mv Hondius, la nave da crociera colpita da una epidemia di hantavirus, sono sbarcati e si sono imbarcati su voli per oltre 20 Paesi per entrare in quarantena. Una donna francese è stata l’ultima a risultare positiva al virus, mentre un americano è sospettato di infezione dopo i primi test. I passeggeri hanno iniziato a tornare a casa a bordo di aerei militari e governativi domenica, dopo che la Mv Hondius ha gettato l’ancora nelle Isole Canarie. (OMS FOTO) – Notizie.com Personale con tute protettive integrali e maschere respiratorie ha scortato i viaggiatori dalla nave a terra a Tenerife, un’operazione conclusasi lunedì.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Hantavirus sulla nave Hondius: il toccante messaggio del comandante ai passeggeri mentre il contagio tocca 20 Paesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allarme hantavirus sulla nave MV Hondius: caccia ai 29 passeggeri sbarcati prima dell’isolamentoABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano i controlli sanitari internazionali Le autorità sanitarie di diversi Paesi stanno lavorando per rintracciare i...

Nave Hondius, il viaggio sotto accusa: dalle isole remote all’ipotesi contagio, cosa sta emergendo sull’HantavirusDalle isole remote all’ipotesi contagio: il viaggio ora è sotto la lente Non è più solo il bilancio dei casi a preoccupare, ma l’intero percorso...

Argomenti più discussi: Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco.

I passeggeri della Hondius, la nave da crociera sulla quale ci sono stati contagi da hantavirus, sono rientrati nei loro paesi, dopo esser sbarcati alle Canarie fra domenica e lunedì. Tutti dovranno sostenere un periodo di quarantena di alcune settimane: x.com

Decine di lavoratori portuali di Tenerife hanno protestato contro l'arrivo della nave da crociera colpita da hantavirus, la MV Hondius, che si prevede arrivi alle Isole Canarie spagnole il 10 maggio. reddit

Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria ... tg24.sky.it