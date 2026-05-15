Hantavirus la nuova circolare di Schillaci | ecco cosa devono fare i medici

Una nuova circolare del ministero della salute indica le procedure da seguire per i medici in caso di sospetto di infezione da hantavirus. Se un paziente soddisfa i criteri di caso sospetto, il medico deve fornire dispositivi di protezione come mascherine Ffp2 e guanti monouso al paziente. Successivamente, è previsto l'invio di campioni biologici ai Centri regionali di Riferimento per le analisi. La circolare specifica anche le modalità di gestione e trasporto dei campioni e le raccomandazioni per il personale sanitario coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui