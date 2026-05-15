Hantavirus la nuova circolare di Schillaci | ecco cosa devono fare i medici
Una nuova circolare del ministero della salute indica le procedure da seguire per i medici in caso di sospetto di infezione da hantavirus. Se un paziente soddisfa i criteri di caso sospetto, il medico deve fornire dispositivi di protezione come mascherine Ffp2 e guanti monouso al paziente. Successivamente, è previsto l'invio di campioni biologici ai Centri regionali di Riferimento per le analisi. La circolare specifica anche le modalità di gestione e trasporto dei campioni e le raccomandazioni per il personale sanitario coinvolto.
«Se un paziente risponde alla definizione di caso sospetto, il medico consultato dovrà seguire una serie di raccomandazioni» che vanno dal fornire mascherine Ffp2 e guanti monouso al paziente fino all'invio presso i Centri regionali di Riferimento dei campioni biologici. Nella nuova circolare del ministro della Salute Orazio Schillaci, inviata alle Regioni per rispondere alle richieste di maggiori chiarimenti, viene indicato passo passo l'iter che i sanitari devono svolgere qualora si trovino davanti a un sospetto caso di hantavirus. Mascherine, guanti e isolamento: le prime mosse del medico Innanzitutto, spiega il documento, i... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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