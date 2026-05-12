Hantavirus | Schillaci | in Italia nessun pericolo La circolare del Ministero

Da agi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non c’è alcun pericolo riguardo all’Hantavirus. Attualmente, quattro persone che avevano avuto contatti con una paziente sono sotto osservazione. La circolare del Ministero specifica che non ci sono casi confermati e che la situazione resta sotto controllo. Nessun allarme è stato diffuso tra la popolazione.

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AGI – "Sul virus c'è in Italia una situazione di assoluta tranquillità. Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente di questo volo sono monitorate con attenzione. Quindi non c'è nessun allarmismo. Sono assolutamente tranquillo e voglio tranquillizzare gli italiani che oggi non c'e' nessun pericolo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a proposito dell'Hantavirus, parlando con i giornalisti a margine dell'evento a Roma per le celebrazioni della Giornata nazionale dell'infermiere. "In raccordo con gli organismi nazionali, europei e internazionali competenti", il ministero...🔗 Leggi su Agi.it

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Casi Hantavirus, per il ministro Orazio Schillaci "nessun pericolo in Italia" per il virus che preoccupa tuttiOrazio Schillaci ha assicurato che si stanno facendo tutti i controlli sulla diffusione dell'Hantavirus e non ci sono rischi per il nostro Paese.

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