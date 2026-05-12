Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non c’è alcun pericolo riguardo all’Hantavirus. Attualmente, quattro persone che avevano avuto contatti con una paziente sono sotto osservazione. La circolare del Ministero specifica che non ci sono casi confermati e che la situazione resta sotto controllo. Nessun allarme è stato diffuso tra la popolazione.

AGI – "Sul virus c'è in Italia una situazione di assoluta tranquillità. Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente di questo volo sono monitorate con attenzione. Quindi non c'è nessun allarmismo. Sono assolutamente tranquillo e voglio tranquillizzare gli italiani che oggi non c'e' nessun pericolo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a proposito dell'Hantavirus, parlando con i giornalisti a margine dell'evento a Roma per le celebrazioni della Giornata nazionale dell'infermiere. "In raccordo con gli organismi nazionali, europei e internazionali competenti", il ministero...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: Schillaci: in Italia nessun pericolo. La circolare del Ministero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, finita l’evacuazione della nave focolaio. Schillaci: «Nessun pericolo in Italia». Ecco la circolare con la quarantena – La direttaUna donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus.

Casi Hantavirus, per il ministro Orazio Schillaci "nessun pericolo in Italia" per il virus che preoccupa tuttiOrazio Schillaci ha assicurato che si stanno facendo tutti i controlli sulla diffusione dell'Hantavirus e non ci sono rischi per il nostro Paese.

Argomenti più discussi: Hantavirus, Schillaci: oggi in Italia non c’è alcun pericolo; Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, quarantena di sei settimane per i contatti stretti. Schillaci: Serve cautela; Hantavirus, Schillaci Nessun pericolo in Italia.

#Hantavirus, grave una francese, positivi due americani. Quarantena obbligatoria per due italiani. Nuova circolare del ministero. #Schillaci: In Italia rischio basso, ma approccio di massima cautela x.com

Hantavirus, Schillaci: Oggi nessun pericolo per l’Italia, sono assolutamente tranquilloVoglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è alcun pericolo riguardo all'hantavirus, ha detto il ministro ... dire.it