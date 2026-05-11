Hantavirus finita l’evacuazione della nave focolaio Schillaci | Nessun pericolo in Italia Ecco la circolare con la quarantena – La diretta

Una donna francese, tornata da una crociera sulla nave MV Hondius, è risultata positiva all’hantavirus. Dopo l’evacuazione della nave, le autorità hanno comunicato che non ci sono rischi in Italia. È stata diffusa una circolare che prevede misure di quarantena per le persone a bordo. Il ministro della salute ha confermato che la situazione è sotto controllo e che non sono stati segnalati altri casi.

Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni.🔗 Leggi su Open.online

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