Habemus Derby data decisa | la Roma ha solo un risultato

Dopo settimane di incertezze sulla programmazione del Derby capitolino, è stata comunicata ufficialmente la data e l’orario. La sfida tra la squadra di casa e la rivale si disputerà domenica 17 maggio alle 12:00. La decisione è stata presa in seguito a diverse discussioni e variazioni, portando alla conferma definitiva di questa data. La partita rappresenta un appuntamento atteso dai tifosi e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli organismi competenti.

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Dopo giorni di discussione sulla data e sull’orario del Derby, finalmente la decisione finale è stata presa: Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00. Infatti, gli Internazionali di tennis finiranno alle 17:00 quindi non ci sarà il rischio che le folle dei due eventi sportivi si incontrino a fine gara. Nonostante ciò, rimane la mala gestione e la lunga attesa ingiustificata di questa giornata di Serie A che ha dato prova di come non ci sia più rispetto per la figura del tifoso. Non esistono vie di mezzo. Contro la Lazio, la Roma non ha alcun tipo di scusa. Vincere è ciò che conta ed è quello che la formazione giallorossa dovrà fare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Genoa-Milan, habemus data: si gioca domenica alle 12Dopo giorni di attesa, il Milan sa finalmente quando giocherà al 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Leggi anche: Derby di Roma, cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio