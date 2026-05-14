Genoa-Milan habemus data | si gioca domenica alle 12

Il match tra Genoa e Milan è stato programmato per domenica alle 12, dopo un accordo tra la prefettura di Roma e la Lega Serie A. La decisione è stata presa per definire l'orario ufficiale della partita, che si svolgerà nel weekend. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e devono essere rispettati come parte del calendario delle competizioni. La partita si giocherà al termine della settimana, con le squadre pronte a scendere in campo secondo il programma stabilito.

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