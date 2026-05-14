Genoa-Milan habemus data | si gioca domenica alle 12
Il match tra Genoa e Milan è stato programmato per domenica alle 12, dopo un accordo tra la prefettura di Roma e la Lega Serie A. La decisione è stata presa per definire l'orario ufficiale della partita, che si svolgerà nel weekend. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e devono essere rispettati come parte del calendario delle competizioni. La partita si giocherà al termine della settimana, con le squadre pronte a scendere in campo secondo il programma stabilito.
Dopo giorni di attesa, il Milan sa finalmente quando giocherà al 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La sfida contro il Genoa dovrebbe andare in scena domenica 17 maggio alle ore 12:00. Questo dovrebbe essere stato l'accordo tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma, che inizialmente aveva posticipato il derby della capitale lunedì 18 alle ore 20:45, questo per evitare possibili complicazioni con la finale degli ATP 1000 di tennis nel Foro Italico. La partita tra Lazio e Roma alle 12 ovviamente sposta anche tutte le altre sfide della squadre implicate nella corsa Champions League, tra cui appunto il Milan. I rossoneri dovranno vincere sia contro il Grifone e poi contro il Cagliari (data e orario ancora da ufficializzare). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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