Ha ucciso il suocero a coltellate | Non so spiegare cos’è successo La mia esistenza adesso è inutile

Un uomo ha ucciso il suocero a coltellate e ha dichiarato di non riuscire a spiegare cosa sia successo, aggiungendo che ora si sente inutile. La scena si è svolta in un'abitazione privata, dove l'aggressore è stato trovato seduto immobile con lo sguardo rivolto nel vuoto e il volto senza espressioni. La polizia ha intervenuto sul luogo e sta svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire i dettagli dell'accaduto. La famiglia coinvolta ha riferito di essere sconvolta dalla vicenda.

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