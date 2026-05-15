Ha ucciso il suocero a coltellate | Non so spiegare cos’è successo La mia esistenza adesso è inutile
Un uomo ha ucciso il suocero a coltellate e ha dichiarato di non riuscire a spiegare cosa sia successo, aggiungendo che ora si sente inutile. La scena si è svolta in un'abitazione privata, dove l'aggressore è stato trovato seduto immobile con lo sguardo rivolto nel vuoto e il volto senza espressioni. La polizia ha intervenuto sul luogo e sta svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire i dettagli dell'accaduto. La famiglia coinvolta ha riferito di essere sconvolta dalla vicenda.
Seduta immobile, lo sguardo perso nel vuoto, il volto inespressivo. Elena Pagani, ex insegnante di inglese di 42 anni, nell’aula della Corte d’Assise di Busto Arsizio sembrava quasi assente, come sospesa in una dimensione lontana da quella del processo che la vede imputata per l’ omicidio del suocero, Romolo Baldo, ucciso nella villetta di famiglia a Saronno il 9 giugno 2025. "Continuo a pensare a come possa essere successa una cosa del genere perché non me lo spiego nemmeno io. La mia esistenza adesso è inutile", la parole spezzate, cariche di smarrimento, della donna. Al centro dell’udienza la perizia psichiatrica affidata dalla Corte, presieduta dal giudice Rossella Ferrazzi, alla psichiatra Milena Provenzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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