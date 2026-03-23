2026-03-23 10:02:00 Il web è in trepidazione: Lui COME Di Cesc Fabregas vinto 5-0 per il Pisa in una partita in cui Nico Paz ha segnato ancora. Lo ha dichiarato in televisione il tecnico spagnolo, dopo la quinta vittoria consecutiva per la sua squadra che “divertimento è la parola chiave per il mio Como. I social network stanno uccidendo le persone, il loro talento, il loro carattere, perché sono persone diverse e hanno bisogno di amore. Una pacca sulla spalla”. Se sbaglio è colpa mia, ma i giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi. Sono io quello che ingoia la mia merda Cesc Fabregas “Quando parlo di divertimento, intendo in senso responsabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Attacco di sincerità di Cesc Fábregas per spiegare il successo del suo Como: “Ingoio la mia merda”

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