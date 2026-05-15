Il fine settimana dal 15 al 17 maggio propone una serie di eventi in diverse località. Tra le iniziative ci sono un laboratorio dedicato alla biodiversità chiamato «BioBlitz», una manifestazione legata ai cavalli in una cittadina nota come «Treviglio Cavalli», e una corsa ecologica denominata «Ecothlon». Si svolge anche la mostra «Seta» e un evento denominato «Circo a pedali». Queste manifestazioni si svolgono in ambienti aperti e coinvolgono diversi gruppi di partecipanti.

Guida. Dal «BioBlitz» a «Treviglio Cavalli», da «Ecothlon» a «Seta», passando per la «Circo a pedali». Ecco i nostri consigli per questo weekend Siamo finalmente giunti alla metà di maggio, quindi è arrivato il momento di far partire il countdown per l’estate e per le vacanze. In questa “dolorosa” attesa, abbiamo selezionato una serie di eventi per prepararvi psicologicamente a quando il caldo diventerà parte integrante delle nostre giornate. Eccoli per voi! Il weekend si apre con due eventi dedicati alla natura. In mattinata, prende il via il « BioBlitz 2026 » al Parco Oglio Nord: tre giorni nel verde per imparare a riconoscere e classificare le numerose specie animali e vegetali dell’area, guidati da esperti ed educatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (15 – 17 maggio)

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