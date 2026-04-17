Guida agli eventi del weekend 17 – 19 aprile

Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile si svolgono diversi eventi in città. Tra questi, il «Gufo Day» e lo spettacolo «ComedyDrops» sono tra le principali proposte di intrattenimento. Si terrà anche l’inaugurazione della «Fiera dei Librai» e la «Sagra del Risotto», mentre si svolgerà la manifestazione «Ecothlon». Questi appuntamenti si svolgono in diverse location e prevedono attività diverse per pubblico di tutte le età.

Guida. Dal «Gufo Day» allo spettacolo «ComedyDrops», dall’inaugurazione della «Fiera dei Librai» alla «Sagra del Risotto», passando per «Ecothlon». Ecco i nostri consigli per questo weekend Aprile si conferma un mese densissimo di eventi e rassegne imperdibili. E sappiamo bene che è difficile ricordarseli tutti. Ma non preoccupatevi, proprio per questo motivo abbiamo pensato ad un modo per rendervi la vita più semplice. Ecco a voi una lista dei nostri suggerimenti per il weekend: non vi resta che lasciarvi guidare. Iniziamo il weekend con una serata tutta da ridere. « ComedyDrops » è lo spettacolo esclusivo della « WaterWeek 2026 », la settimana di Uniacque dedicata all’acqua.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile) Eventi weekend in Brianza dal 17 al 19 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: Guida agli eventi del weekend e di Pasqua (3 – 6 aprile) Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week; Fuorisalone 2026: la guida agli eventi moda. Tutti gli oggetti creati per la Design Week; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere. Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile)Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it Torna la week più attesa dell’anno per gli amanti del design: dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma nella capitale mondiale della creatività. E' online la guida agli @eventiatmilano gratuiti, alle installazioni del #Fuorisalone (+ mappa design week) x.com Guida pratica agli eventi Puglia fino al 19 aprile 2026: concerti, festival, mostre e iniziative speciali in tutte le province, con link e info utili. Leggi l'articolo completo > https://www.viaggiando-italia.it/eventi-puglia-fino-al-19-aprile-2026-concerti-festival-mostre- - facebook.com facebook