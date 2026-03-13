Ecco gli eventi del fine settimana dal 13 al 15 marzo: tra spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e manifestazioni culturali, ci sono il concerto di Angelo Pintus, la rassegna «Bergamo Film Meeting», l’appuntamento con «Cappuccetti Matti» e la celebrazione della «Festa di Mezza Quaresima». Sono numerose le iniziative in programma in diverse location della città.

Guida. Dallo spettacolo di Angelo Pintus a «Una ballata per Chiara», dagli appuntamenti di «Bergamo Film Meeting» a «Cappuccetti Matti», passando per la «Festa di Mezza Quaresima». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana Ci siamo, le giornate tornano ad allungarsi sempre più e la primavera inizia tiepidamente a farsi viva. In un periodo di meteo instabile, la nostra guida agli eventi del weekend rimane una certezza. Anche questa settimana, abbiamo raccolto per voi gli appuntamenti imperdibili, adatti per ogni situazione e. temperatura. Il fine settimana inizia a teatro, con due spettacoli pronti a regalare risate e riflessioni al pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo)

