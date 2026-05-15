Gubbio il legame eterno con Sant’Ubaldo | tra fede e Festa dei Ceri

A Gubbio, il rapporto tra fede e tradizione si manifesta con la Festa dei Ceri, un evento che coinvolge la comunità ogni anno. La celebrazione celebra il santo protettore della città, con una corsa che si svolge dalla piazza principale fino al monte Ingino e dura circa due ore. La figura del vescovo, inizialmente contestata, è diventata centrale nel legame tra la città e il santo. La festa rappresenta un momento di forte identità locale, radicato nella storia e nelle credenze della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto un vescovo avversato a diventare il protettore di Gubbio?. Perché la corsa verso il monte Ingino dura solo due ore?. Cosa accade durante il mese di preparazione alla Festa dei Ceri?. Come si trasmette questa tradizione millenaria alle nuove generazioni?.? In Breve Ubaldo Baldassini morì nel 1160 dopo aver difeso i precetti del Vangelo.. La corsa verso la Basilica sul monte Ingino dura circa due ore.. La devozione si rinnova ogni 15 maggio con la Festa dei Ceri.. Il vescovo ricevette formazione presso i Canonici regolari lateranensi.. A Gubbio il legame tra la comunità e il proprio patrono Sant’Ubaldo Baldassini si rinnova con la prossima celebrazione del 15 maggio, momento culminante della Festa dei Ceri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gubbio, il legame eterno con Sant’Ubaldo: tra fede e Festa dei Ceri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Ubaldo, l’eterno miracolo”: a Gubbio torna il musical tra fede, tradizione e comunità Sullo stesso argomento Gubbio celebra Sant’Ubaldo. Festa tra storia, memoria e identitàArchiviata con il consueto successo e una partecipazione diffusa la stagione dei veglioni delle Famiglie ceraiole, tappe che scandiscono l’attesa... Leggi anche: «Festa dei Ceri a Gubbio, è il cuore che batte forte in tutta l’Umbria» L’inciampo di Sant’Ubaldo. Il ’Cammino’ si ferma. Scontro aperto in RegionePromuovere e valorizzare il Cammino di Sant’Ubaldo, itinerario dedicato alla figura di Ubaldo Baldassini, patrono di Gubbio. La richiesta arrivava dal consigliere regionale Cristian Betti (Partito ... lanazione.it Cammino di Sant’Ubaldo, siglato il protocollo d’intesa per valorizzarloSi è tenuta ieri sera sotto l’urna che contiene le spoglie del Patrono della città, nella Basilica di Sant’Ubaldo, la cerimonia di firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione turistica e ... ilmessaggero.it