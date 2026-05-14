Festa dei Ceri a Gubbio è il cuore che batte forte in tutta l’Umbria

La Festa dei Ceri a Gubbio si svolge ogni anno il 15 maggio, attirando migliaia di persone da tutta la regione e oltre. La tradizione prevede una corsa che coinvolge tre diversi gruppi, ciascuno rappresentato da un cero decorato, che si sfidano lungo le vie del centro storico. La manifestazione si tiene da secoli e coinvolge cittadini di tutte le età, che partecipano con entusiasmo e un senso di appartenenza. La festa è considerata uno degli eventi più significativi della cultura locale.

Gubbio, 14 maggio 2026 – “La corsa dei Ceri è qualcosa che ti entra dentro. È passione, è fede, è un'identità che si rinnova ogni anno. È il cuore che batte forte non solo a Gubbio, ma in tutta l’Umbria”: così Marco Squarta, europarlamentare umbro di FdI, commenta la giornata in onore di Sant’Ubaldo. “In Umbria esistono tradizioni che non appartengono soltanto alla storia o al folklore, ma che riescono ancora oggi a parlare direttamente all’anima delle persone. La Corsa dei Ceri è una di queste. Non è semplicemente una festa, non è soltanto una manifestazione straordinaria per partecipazione e intensità: è il momento in cui un’intera comunità ritrova se stessa, riconosce il senso profondo delle proprie radici e trasforma una devozione antica in qualcosa di incredibilmente vivo, autentico e potente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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