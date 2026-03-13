Stadio della Roma a Pietra ok definitivo dell'Assemblea Capitolina Gualtieri | Ottimo affare per la città
L'Assemblea Capitolina ha dato il via libera definitivo al progetto dello stadio della Roma a Pietralata. La delibera riguarda l'approvazione del piano presentato dal club, che prevede la costruzione di una nuova struttura sportiva nella zona. Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato che l'amministrazione considera l'intervento un buon affare per la città.
Il Campidoglio ha approvato il progetto presentato dalla Roma per il nuovo stadio di Pietralata. Il sindaco Roberto Gualtieri: "C'è grande sostegno all'opera". Ora si attende la conferenza dei servizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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