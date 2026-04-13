Parco Archeologico di Paestum e Velia nominato il nuovo CdA | ecco i nomi

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha annunciato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando l'inizio di una nuova fase di gestione. La nomina riguarda figure che si occuperanno di guidare il sito, uno dei principali punti di riferimento culturali, turistici ed economici del Sud Italia. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, aprendo un capitolo di rinnovata amministrazione per l’area archeologica.

Si apre una nuova fase per il Parco Archeologico di Paestum e Velia con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato ad accompagnare uno dei più rilevanti patrimoni culturali, turistici ed economici del Mezzogiorno. Del nuovo CDA fanno parte Francesco Fasolino, Antonella Caiazzo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, uno dei più importanti poli... Un ticket eterno per visitare Paestum e Velia: ecco "Aeternum"Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in ambito nazionale ed è promossa con il sostegno della direzione generale Musei I Parchi...