Grugliasco maxi incendio | picchi di inquinanti poi il ritorno alla norma
Dopo il maxi incendio verificatosi a Grugliasco, le autorità hanno analizzato i primi campioni ambientali prelevati sul luogo dell’incendio. I tecnici hanno riscontrato un aumento significativo dei livelli di inquinanti nell'aria, con valori che raggiungevano dieci volte sopra la soglia di attenzione. Successivamente, i livelli di inquinamento sono tornati ai valori normali. Le verifiche sono state condotte per monitorare l’andamento delle sostanze nocive e valutare eventuali rischi per la salute pubblica.
? Domande chiave Cosa hanno rilevato i tecnici nei primi campioni prelevati dopo il rogo?. Come sono rientrati i livelli di inquinamento dieci volte sopra la soglia?. Quali associazioni sociali hanno perso i loro spazi fondamentali a causa delle fiamme?. Come potrà il quartiere recuperare le attività di supporto alle persone fragili?.? In Breve I primi rilievi Arpa mostravano inquinanti dieci volte superiori al limite di quantificazione.. L'incendio ha distrutto sedi di A.Gio. Torino, ASD Pandha Torino e Regina della Pace OdV.. Le 11 squadre dei Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme alle ore 2:30.. L'evento del 9 maggio ha colpito l'edificio di via Crea fronte Vittorini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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