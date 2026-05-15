Grugliasco maxi incendio | picchi di inquinanti poi il ritorno alla norma

Dopo il maxi incendio verificatosi a Grugliasco, le autorità hanno analizzato i primi campioni ambientali prelevati sul luogo dell’incendio. I tecnici hanno riscontrato un aumento significativo dei livelli di inquinanti nell'aria, con valori che raggiungevano dieci volte sopra la soglia di attenzione. Successivamente, i livelli di inquinamento sono tornati ai valori normali. Le verifiche sono state condotte per monitorare l’andamento delle sostanze nocive e valutare eventuali rischi per la salute pubblica.

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