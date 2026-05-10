Un vasto incendio ha interessato l'edificio occupato da alcune associazioni di volontariato a Grugliasco. Le fiamme si sono sviluppate nel prefabbricato situato nel quartiere, provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità.

Un incendio di grandi proporzioni ha colpito Grugliasco nella notte, distruggendo un edificio in via Crea. Il rogo ha cancellato la storica sede di associazioni come Pandha e A.Gio, sollevando polemiche per il recente stato di abbandono della struttura. Undici squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Non si segnalano feriti, l’origine del disastro resta ignota. Maxi incendio a Grugliasco: fiamme in via Crea Un devastante incendio è divampato intorno alle 22:30 di ieri sera a Grugliasco, coinvolgendo un prefabbricato situato in via Crea, proprio di fronte all’istituto superiore Vittorini-Curie. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza da diverse zone di Torino, hanno avvolto rapidamente la struttura di proprietà della Città Metropolitana.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi incendio a Grugliasco nel prefabbricato delle associazioni di volontariato, mistero sulle cause

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