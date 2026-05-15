Grottaglie bando per il Parco della Civiltà | concessione decennale per rilanciare l’area
Il Comune di Grottaglie ha pubblicato un bando per affidare in concessione il Parco della Civiltà, con una durata di dieci anni. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare e rilanciare l’area, coinvolgendo soggetti interessati a sviluppare progetti e iniziative nel parco. La procedura aperta permette a enti e imprese di presentare offerte, con l’intento di favorire interventi che possano migliorare l’uso pubblico e l’accessibilità del luogo. La pubblicazione del bando segna l’avvio di un percorso che coinvolge diverse parti interessate.
Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del Parco della Civiltà per i prossimi dieci anni, avviando un percorso finalizzato alla valorizzazione e al rilancio dell’intera area. La concessione riguarda uno spazio di circa 8.700 metri quadrati adiacente al Palazzo Comunale, che comprende aree verdi, camminamenti, zona eventi, area belvedere, dog park, oltre al chiosco bar con servizi igienici e al laboratorio artigianale. Il soggetto che si aggiudicherà la gestione dovrà garantire la cura quotidiana del parco, occupandosi della manutenzione del verde, della pulizia e della gestione complessiva dello spazio pubblico, oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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