Via al bando per l’area del Carigiola Nasce il progetto del Parco fluviale

Il Comune di Cantagallo ha aperto il bando per l’area del Carigiola, un sito molto frequentato dai residenti e dai visitatori durante l’estate. L’obiettivo è assegnare nuovamente la gestione dell’area attrezzata, nota per le zone balneabili sul Bisenzio. In questo modo, si avvia la fase di promozione del progetto per il nuovo Parco fluviale, che interesserà l’area.

Il Comune di Cantagallo ha annunciato di voler dare in concessione, per l'ennesima volta, l'area attrezzata "Carigiola", luogo caro ai pratesi che in estate raggiungono il Bisenzio – che in quel punto ha delle bozze balneabili – per fuggire dall'afa. Croce e delizia, l'area in questione, per diversi metri quadrati di proprietà del Comune che da sempre ha problemi a garantirne la corretta gestione, vuoi per la troppa affluenza e i comportamenti poco civili di chi ne usufruisce – bagni devastati e dismessi da anni, sporcizia, atti vandalici alle attrezzature, fuochi accesi fuori dalle aree delimitate – vuoi per la corretta valorizzazione di uno dei posti fluviali più interessanti della provincia.