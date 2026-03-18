Il Parco della Piana da rilanciare Bando di Comune e Università

Il Comune e l’Università hanno pubblicato un bando dedicato a progetti nel Parco della Piana, focalizzandosi sulle sue potenziali funzioni. La selezione esclude la realizzazione di una nuova pista aeroportuale. L’obiettivo è raccogliere proposte che valorizzino l’area senza coinvolgere quella particolare infrastruttura. Sono invitati a partecipare enti e soggetti interessati a sviluppare idee per il parco.

Un bando per progetti legati al Parco della Piana e alle sue possibili funzioni. Che non contemplano la nuova pista aeroportuale. A lanciarlo il Comune di Sesto Fiorentino, la Pro Loco di Sesto e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze che si rivolgono a studenti e neolaureati dell’Università di Firenze o di un altro ateneo purché residenti nella Città Metropolitana di Firenze. Ai partecipanti è richiesto di realizzare una proposta che abbia come obiettivo l’ integrazione paesaggistica e ambientale del Parco della Piana, con particolare attenzione alla sua accessibilità e alla valorizzazione culturale e produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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