Gregucci | Lazio rialzati in fretta per il derby
Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, Angelo Adamo Gregucci ha commentato la situazione della Lazio, invitando la squadra a rialzarsi rapidamente in vista del prossimo derby. La stagione si è conclusa con un risultato deludente e Gregucci ha analizzato i fattori che hanno contribuito a questa situazione. La squadra è ora chiamata a reagire in breve tempo, in vista degli impegni futuri e delle sfide che la attendono.
All'indomani della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Angelo Adamo Gregucci, ci ha aiutato nell'analizzare i motivi che hanno portato a una stagione così negativa. Secondo l'ex difensore, che ha vestito la maglia della Lazio per sette stagioni, la priorità è riallacciare il rapporti tra società e tifosi. Qual è stato il momento in cui si è capito che questa stagione non si sarebbe rimessa in piedi?
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