Gregucci | Lazio rialzati in fretta per il derby

Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, Angelo Adamo Gregucci ha commentato la situazione della Lazio, invitando la squadra a rialzarsi rapidamente in vista del prossimo derby. La stagione si è conclusa con un risultato deludente e Gregucci ha analizzato i fattori che hanno contribuito a questa situazione. La squadra è ora chiamata a reagire in breve tempo, in vista degli impegni futuri e delle sfide che la attendono.

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All'indomani della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Angelo Adamo Gregucci, ci ha aiutato nell'analizzare i motivi che hanno portato a una stagione così negativa. Secondo l'ex difensore, che ha vestito la maglia della Lazio per sette stagioni, la priorità è riallacciare il rapporti tra società e tifosi. Qual è stato il momento in cui si è capito che questa stagione non si sarebbe rimessa in piedi? «Partire con un blocco di mercato non è mai il modo migliore per pianificare una stagione. Più che un presentimento, però, il mio è un augurio: spero che la proprietà e il proprio popolo si ritrovino, quantomeno si incontrino e si parlino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gregucci: Lazio rialzati in fretta per il derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma-Lazio, un derby da Champions: torna Pellegrini, Lazio senza Romagnoli Derby Roma-Lazio: orario a rischio per il tennisLa corsa verso la Champions League incrocia il grande tennis internazionale in un weekend che promette di bloccare la Capitale.