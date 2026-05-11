Derby Roma-Lazio | orario a rischio per il tennis

Il derby tra Roma e Lazio si svolgerà nel weekend, ma l’orario potrebbe causare problemi per il torneo di tennis internazionale in corso. La concomitanza tra gli eventi rischia di creare sovrapposizioni e di influenzare la partecipazione e la visibilità delle competizioni sportive. Le autorità sportive stanno monitorando la situazione per gestire eventuali riprogrammazioni o modifiche agli orari previsti.

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La corsa verso la Champions League incrocia il grande tennis internazionale in un weekend che promette di bloccare la Capitale. In vista della trentasettesima giornata della Serie A 202526, il nodo principale riguarda la collocazione del Derby della Capitale, sfida decisiva per le ambizioni europee della Roma di Gasperini. Il problema nasce dalla sovrapposizione con la finale maschile degli Internazionali di Roma, prevista al Foro Italico domenica 17 maggio alle ore 17:00, un evento che rende tecnicamente impossibile la gestione simultanea dei flussi di tifosi e appassionati nella zona dell’Olimpico durante il pomeriggio. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, l’orientamento della Lega Serie A sarebbe ormai quello di fissare il fischio d’inizio di Roma-Lazio domenica alle 12:30.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia. Notizie correlate Derby Roma-Lazio: caos data e orario per il tennisIl calendario della Serie A si scontra con le esigenze di sicurezza della Capitale, mettendo in discussione la programmazione del Derby Roma-Lazio. Derby Roma-Lazio: il dilemma dell’orario tra calcio e tennis? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di via dei Gladiatori l'accesso allo stadio? Perché la Lega Serie A rifiuta lo spostamento al lunedì? Chi... Argomenti più discussi: Derby di Roma, cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A. È rebus totale su data e orario del derby tra #Roma e #Lazio: per motivi di ordine pubblico spunta l'ipotesi di scendere in campo lunedì 18 maggio alle 18:30 per evitare la concomitanza con il tennis, ma la Lega #SerieA e le televisioni si oppongono #calcio x.com Champions League 1999-2000. 18 aprile. Quarti di finale, ritorno. Lazio-Valencia (1-0). reddit Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono!Roma Lazio, rebus orario per il derby capitolino di settimana prossima: spunta l'ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Il punto ... calcionews24.com