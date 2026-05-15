Grazie a Monica per tutte le immersioni le interviste le discussioni sul mare e le risate La ricordiamo con la treccia da un lato seduta sul gommone mentre sorride prima di scendere giù

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Greenpeace ha ricordato Monica Montefalcone, docente di Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldive durante un’immersione con altri quattro italiani. La donna, 51 anni, è stata ricordata con parole che evocano momenti di immersioni, interviste e risate sul mare. Le testimonianze la descrivono mentre, con una treccia da un lato, era seduta sul gommone e sorrideva prima di immergersi. La notizia è stata diffusa in occasione del ricordo pubblico.

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R oma, 15 mag. (askanews) – Greenpeace ricorda Monica Montefalcone la 51enne, docente in Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldive durante un’immersione con altri quattro italiani, Giorgia Sommacal, sua figlia, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Giorgio Benedetti. Nel video diffuso dall’associazione ambientalista, di cui è stata collaboratrice per il progetto Mare Caldo sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e per il progetto AMPower sull’allargamento delle aree marine protette italiane, si vede la donna in barca e durante le immersioni. Leggi anche › Mar Mediterraneo: per Greenpeace è allarme rosso Italiani morti alle Maldive, Greenpeace ricorda Monica Montefalcone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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