Grazie a Monica per tutte le immersioni le interviste le discussioni sul mare e le risate La ricordiamo con la treccia da un lato seduta sul gommone mentre sorride prima di scendere giù

Greenpeace ha ricordato Monica Montefalcone, docente di Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldive durante un’immersione con altri quattro italiani. La donna, 51 anni, è stata ricordata con parole che evocano momenti di immersioni, interviste e risate sul mare. Le testimonianze la descrivono mentre, con una treccia da un lato, era seduta sul gommone e sorrideva prima di immergersi. La notizia è stata diffusa in occasione del ricordo pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui