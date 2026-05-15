Grazie a Monica per tutte le immersioni le interviste le discussioni sul mare e le risate La ricordiamo con la treccia da un lato seduta sul gommone mentre sorride prima di scendere giù
Greenpeace ha ricordato Monica Montefalcone, docente di Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldive durante un’immersione con altri quattro italiani. La donna, 51 anni, è stata ricordata con parole che evocano momenti di immersioni, interviste e risate sul mare. Le testimonianze la descrivono mentre, con una treccia da un lato, era seduta sul gommone e sorrideva prima di immergersi. La notizia è stata diffusa in occasione del ricordo pubblico.
R oma, 15 mag. (askanews) – Greenpeace ricorda Monica Montefalcone la 51enne, docente in Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldive durante un’immersione con altri quattro italiani, Giorgia Sommacal, sua figlia, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Giorgio Benedetti. Nel video diffuso dall’associazione ambientalista, di cui è stata collaboratrice per il progetto Mare Caldo sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e per il progetto AMPower sull’allargamento delle aree marine protette italiane, si vede la donna in barca e durante le immersioni. Leggi anche › Mar Mediterraneo: per Greenpeace è allarme rosso Italiani morti alle Maldive, Greenpeace ricorda Monica Montefalcone. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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