Mentre le scuole si preparano a chiudere i battenti le Regioni tracciano già la rotta per l' anno prossimo Le date da segnare e le sorprese

Mentre le scuole si apprestano a chiudere per l’estate, le Regioni stanno già pianificando il percorso per il prossimo anno scolastico. Sono state comunicate le date di inizio e fine delle lezioni, mentre alcune Regioni hanno annunciato modifiche al calendario tradizionale. Con l’avvicinarsi delle ferie, le amministrazioni regionali si preparano a gestire eventuali cambiamenti e novità per il 20262027.

S ebbene l’estate sia ancora lontana e l’anno in corso debba ancora volgere al termine, le Regioni hanno già iniziato a tracciare la mappa del prossimo anno scolastico 20262027, svelando un mosaico di partenze differenziate che richiederanno, come sempre, una buona dose di flessibilità. Il ritorno in classe, infatti, non è un appuntamento simultaneo per tutti gli studenti della Penisola. L’autonomia regionale permette a ogni amministrazione di decidere quando dare il via alle lezioni, tenendo conto delle specificità climatiche e territoriali. Scuola, si riparte! Dieci consigli per il rientro in classe X Calendario scolastico 20262027: date e festività, regioni.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentre le scuole si preparano a chiudere i battenti, le Regioni tracciano già la rotta per l'anno prossimo. Le date da segnare e le sorprese Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, si parte! La guida alla stagione 2026: le novità, i favoriti, le sorprese, le date Tutte le eclissi del 2026: le date da segnare sul calendario. Ecco quali vedremo dall’ItaliaIl 2026 si preannuncia interessante per chi ama osservare il cielo: sono previste quattro eclissi, due di Sole e due di Luna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Scuola, quando inizia? Dal 10 settembre le lezioni in Valle d'Aosta poi Toscana e Lazio: il calendario scolastico; Maggiore sicurezza in scuole ed edifici pubblici, dalla Regione Siciliana fondi per interventi anti-terremoti; Approvato il calendario scolastico 2026/27 in Veneto: quando si ricomincia dopo l'estate e tutte le festività. Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regioneNel Lazio, l'ultimo giorno sui banchi prima delle vacanze estive è fissato all’ 8 giugno 2027, con proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La Regione ha stabilito anche che gli istituti ... tg24.sky.it Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoPer la scuola dell’infanzia resta una disciplina parzialmente differenziata: le attività educative possono iniziare in anticipo rispetto alla data generale e si concludono il 30 giugno, in ragione del ... orizzontescuola.it Il maltempo insiste su molte regioni: le previsioni meteo per martedì 21 aprile -> https://tinyurl.com/2xhncy82 facebook Dentro la Coppa Italia delle Regioni 2026 Nuova brochure. Piena di emozioni e con una medaglia ufficiale. Scoprila qui bit.ly/4mzZEyZ @ItalyMFA @MEF_GOV @unioncamere @LegaCiclismoPro x.com