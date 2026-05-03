Simone Baldini ricorda Alex Zanardi come qualcuno che ha sempre rappresentato più di un avversario durante le numerose sfide tra i due. In alcune dichiarazioni, Baldini ha affermato che non ha mai considerato Zanardi come un rivale, bensì come un compagno di avventure. Le loro competizioni si sono svolte in un contesto di confronto sportivo, senza mai perdere di vista il rispetto reciproco.

Si sono sfidati tantissime volte. Ma per Simone Baldini, Alex Zanardi non è mai stato un rivale. Semmai "un compagno". E, soprattutto, "un maestro". "Aveva un’umanità straordinaria. Era un esempio di coraggio, dedizione e amore per lo sport. Un campione di vita". Baldini, 45 anni, sulla sedia a rotelle dal 1997 a causa di un virus al midollo spinale, come Zanardi non si è mai arresto. Nella sua ’prima’ vita praticava calcio, nuoto, ciclismo. Dopo la malattia che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe, Baldini – che da molti anni vive a San Marino – è diventato un atleta paralimpico di successo. Prima l’ handbike, poi il canotaggio e il triathlon, in cui ha vinto anche un titolo europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Alex è stato un grande esempio per tutti. Mi ha insegnato a non arrendermi mai"

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