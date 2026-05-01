Incidente ad Amalfi autista della Sita travolto da un' auto | elitrasportato al Ruggi

Un incidente si è verificato nei pressi del parcheggio degli autobus di Amalfi, coinvolgendo un'auto e un autista della Sita. L'automobilista ha investito il conducente del bus, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Ruggi. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine. Nessuna altra persona risulta coinvolta.

Un grave incidente si è verificato nei pressi del parcheggio degli autobus di Amalfi, dove un automobilista ha travolto un conducente della Sita per cause ancora in fase di accertamento. In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato scaraventato contro un autobus di linea in sosta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sita Sud, turista in direzione Amalfi perde il portafoglio: trovato e restituito dall’autistaUn episodio di grande correttezza e senso civico arriva da Salerno, dove un turista ha smarrito il proprio portafoglio mentre viaggiava a bordo di un... Incidente sul lavoro a Gioi Cilento: giovane elitrasportato al RuggiIncidente, nel pomeriggio, a Gioi Cilento dove un giovane è rimasto ferito durante dei lavori in via Valle.