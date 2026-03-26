L'Italia si trova ad affrontare diverse condizioni meteorologiche estreme. In Umbria è stata segnalata neve, mentre a Genova un volo proveniente da Napoli è stato dirottato a causa di forti venti. In Friuli-Venezia Giulia si sono registrate raffiche di vento che hanno raggiunto i 216 kmh. La dorsale appenninica è stata particolarmente interessata dal maltempo.

Il maltempo nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. Tra le regioni più colpite c'è l'Umbria, dove si registrano nevicate a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Secondo le previsioni, sulla regione è in atto il transito di una area di bassa pressione che determina "marcato maltempo con piogge diffuse", accompagnate da un calo delle temperature e da neve lungo l'Appennino. Vento forte a Genova: volo da Napoli dirottato a Pisa. Stando alle previsioni, sista aprendo una fase di tempo invernale. Il maltempo, dopo aver interessato brevemente le regioni settentrionali, tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, neve in Umbria | Forte vento a Genova: dirottato volo da Napoli | Raffica record in Friuli-Venezia Giulia: 216 km/h

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