L’Italia sta affrontando un’ondata di maltempo che interessa diverse regioni: nevicate a bassa quota in Umbria, venti che raggiungono i 130 kmh in Lombardia e a Genova, e raffiche record di 216 kmh in Friuli-Venezia Giulia. La dorsale appenninica è particolarmente coinvolta, con danni segnalati in varie zone. Le condizioni meteo stanno provocando disagi e interventi di emergenza nelle aree interessate.

Il maltempo in corso nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. In Umbria nevica a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. A Genova e in Lombardia segnalati venti fino a 130 kmh. Un volo partito da Napoli e diretto al capoluogo ligure è stato dirottato a Pisa. Raffica record di 216 kmh registrata nel Pordenonese, sul Monte Rest. A Ravenna chiusi parchi e cimiteri, in Molise le folate hanno causato danni e disagi. Nelle previsioni di meteo.it, il maltempo nelle prossime ore tenderà a concentrarsi sulle regioni meridionali, specie adriatiche. Atteso un brusco calo termico, con abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l'Appennino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, neve a bassa quota in Umbria | Vento fino a 130 km/h in Lombardia e a Genova | Raffica record in Friuli-Venezia Giulia: 216 km/h

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Tutto quello che riguarda Maltempo neve a bassa quota in Umbria...

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