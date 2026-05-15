Grandi ospiti per ’La Milanesiana’ Il desiderio e la legge al centro Premi spettacoli e tributi

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 maggio al 22 luglio si svolge la 27ª edizione de La Milanesiana, una rassegna organizzata e diretta da Elisabetta Sgarbi. L’evento si terrà in 18 città italiane e prevede più di 60 incontri, coinvolgendo ospiti provenienti da diversi paesi. Il programma include premi, spettacoli e tributi, con un focus particolare sul tema del desiderio e della legge. La manifestazione propone un calendario ricco di appuntamenti dedicati a vari ambiti culturali, artistici e letterari.

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Un intenso programma dal 24 maggio al 22 luglio per la 27ª edizione de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che si svolgerà in 18 città con oltre 60 appuntamenti con ospiti nazionali ed internazionali. Le località coinvolte della Lombardia sono Milano Seregno, Rozzano, Pavia, Bergamo, Sondrio, Bormio e Livigno. Il tema dell’edizione di quest’anno, dedicata alla memoria di Daniela Benelli, Dario Salvetti e Giorgio Gosetti, è il desiderio e la legge, due forze opposte, ma intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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