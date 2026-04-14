A partire dal 24 maggio, la rassegna culturale La Milanesiana si svolgerà in 18 città italiane con un programma di 60 incontri dedicati a vari ambiti come letteratura, cinema, fumetti e sport. Tra gli appuntamenti, anche eventi che coinvolgono il sistema penitenziario, con iniziative presso la struttura di San Vittore. La manifestazione si propone di coinvolgere un pubblico ampio attraverso incontri e dibattiti, portando la cultura anche in contesti carcerari.

Dal 24 maggio, la rassegna culturale La Milanesiana farà il suo ingresso in ben 18 città italiane attraverso un palinsesto di 60 incontri che spazieranno tra letteratura, cinema, fumetti e sport. La ventisettesima edizione del progetto, curata da Elisabetta Sgarbi, si prepara a un viaggio multidisciplinare con la partecipazione di ospiti provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Il cuore pulsante della nuova stagione è rappresentato dal binomio tra desiderio e legge. Durante l’incontro tenutosi oggi presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, la direttrice artistica ha illustrato come questa dicotomia diventi il fulcro delle riflessioni proposte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Milanesiana: 60 incontri tra arte e legge, arriva a San Vittore

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