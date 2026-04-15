La Milanesiana fra desiderio e legge | Anche in carcere e in ospedale

Nella sede del Piccolo Teatro Grassi, il primo teatro pubblico italiano, è stato annunciato il programma della 27ª edizione de La Milanesiana, in programma dal 24 maggio al 22 luglio. La rassegna, dedicata a tutte le arti, si svolge in un luogo simbolo della scena culturale milanese e presenta un calendario ricco di eventi. La presentazione si è svolta in un contesto che unisce desiderio e legge, anche in ambienti come carcere e ospedale.

Nella storica sede dell’inconfondibilmente milanese Piccolo Teatro Grassi, primo teatro pubblico italiano, ovvero “Teatro d’Arte per Tutti“, ieri è stato presentato il calendario della 27ª edizione de La Milanesiana (24 maggio-22 luglio), rassegna di tutte le arti. Un unicum: arte, letteratura, cinema, musica, teatro, fumetto, e scienza, filosofia, diritto, economia, sport. Contesto culturale che persino le autorità politiche non esitano a riconoscere come "il più autorevole della città". Nel nome di Milano poliedrica-politecnica-cosmopolita, la rassegna – ideata e governata da Elisabetta Sgarbi, che come ogni autentica regina possiede.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Milanesiana fra desiderio e legge: "Anche in carcere e in ospedale" La Milanesiana: 60 incontri tra arte e legge, arriva a San VittoreDal 24 maggio, la rassegna culturale La Milanesiana farà il suo ingresso in ben 18 città italiane attraverso un palinsesto di 60 incontri che... La Milanesiana 2026, torna la rassegna culturale: per la prima volta tappa in carcere(Adnkronos) – Torna 'La Milanesiana', la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.