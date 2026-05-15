Grande partecipazione per la presentazione de Il tempo della felicità di Marica Gervasio

Venerdì 15 maggio a Pisa si è svolta la presentazione del libro “Il Tempo della Felicità”, scritto da Marica Gervasio e pubblicato da Le lettere scarlatte edizioni. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di pubblico, con interventi e discussioni sul testo. La presentazione si è svolta in un ambiente dedicato alla cultura e alla letteratura, attirando lettori e appassionati interessati alle tematiche trattate dall’autrice.

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Pisa, venerdì 15 maggio - Grande partecipazione per la presentazione del libro “Il Tempo della Felicità” (Le lettere scarlatte edizioni) di Marica Gervasio. L’autrice, life coach e formatrice, ha incontrato i lettori e le lettrici ieri, giovedì 14 maggio, alla Feltrinelli di Pisa, in un lungo confronto con la professoressa Bruna Niccoli, Antonia Casini, Giulia De Ieso e Maddalena Nerini. Ampio lo scambio di spunti e di domande tra il pubblico e le relatrici dell’appuntamento. Tra i temi toccati quelli della gentilezza verso se stessi e il comprendere i limiti del proprio corpo, l’importanza della rete sociale che abbiamo attorno e il nuovo equilibrio nella percezione del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande partecipazione per la presentazione de “Il tempo della felicità” di Marica Gervasio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Convegno Ricoclaun Sconnessi in salute del 14.11.25 Intervento del dirigente Nino Fuiano Sullo stesso argomento "Il Tempo della Felicità", la presentazione alla Feltrinelli di Pisa"Un percorso di consapevolezza per trasformare il tuo rapporto con il tempo, ascoltare le emozioni e vivere le giornate con più presenza e... Grande partecipazione per la presentazione della lista "Free Cervinara"La presentazione della lista elettorale Free Cervinara ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformandosi in un evento capace di... Grande partecipazione per la presentazione de Il tempo della felicità di Marica GervasioPisa, venerdì 15 maggio - Grande partecipazione per la presentazione del libro Il Tempo della Felicità (Le lettere scarlatte edizioni) di Marica Gervasio. L’autrice, life coach e formatrice, ha inco ... lanazione.it Il Tempo della Felicità, la presentazione alla Feltrinelli di PisaL'autrice pisana Marica Gervasio, life coach e formatrice, giovedì 14 maggio dialogherà con Giulia De Ieso, Maddalena Nerini e Bruna Niccoli. Modera l'incontro la giornalista Antonia Casini. lanazione.it