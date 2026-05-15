Grande Fratello Vip Francesca Manzini contro Selvaggia Lucarelli | Mi hai fatta licenziare

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata del 15 maggio del Grande Fratello Vip, si è parlato molto di Francesca Manzini, considerata da alcuni la vera protagonista di questa edizione. La comica ha accusato Selvaggia Lucarelli di aver causato il suo licenziamento, scatenando un acceso confronto tra le due. La discussione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, portando al centro della scena un episodio che ha coinvolto entrambe le protagoniste in una disputa pubblica.

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Il primo argomento della puntata del 15 maggio è Francesca Manzini, neanche a dirlo. Per alcuni è di fatto la vera protagonista del Grande Fratello Vip di quest’anno. Si è ritrovata faccia a faccia con Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Le nemiche ora unite per fronteggiare un problema comune. Decisamente interessante e molto spinta, nei toni e non solo, la clip riassuntiva della settimana. Abbiamo intravisto lo spogliarello della Manzini, divenuto pomo della discordia, ascoltato un bel po’ di parole grosse e sentito anche tirare in ballo Selvaggia Lucarelli, che le ha poi risposto per le rime. Il giusto calderone piccante in vista della finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini contro Selvaggia Lucarelli: “Mi hai fatta licenziare”
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