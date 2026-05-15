Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini e il confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli | Video Mediaset

Nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini ha avuto un confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, la Manzini ha affrontato diverse discussioni con le altre concorrenti, tra cui Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La trasmissione è andata in onda su una rete televisiva del gruppo Mediaset, e il video dell’evento è stato condiviso sui canali ufficiali. La puntata ha suscitato reazioni tra gli spettatori, che hanno commentato sui social network.

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