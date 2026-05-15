Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini e il confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli | Video Mediaset
Nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini ha avuto un confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, la Manzini ha affrontato diverse discussioni con le altre concorrenti, tra cui Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La trasmissione è andata in onda su una rete televisiva del gruppo Mediaset, e il video dell’evento è stato condiviso sui canali ufficiali. La puntata ha suscitato reazioni tra gli spettatori, che hanno commentato sui social network.
Francesca Manzini continua a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip 2026 dove si è scontrata ancora con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Francesca Manzini a muso duro con Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. « Definirmi pericolosa, responsabile di aver fatto uscire Marco è un pò grave. Non ho mai voluto cavalcare l’episodio successo con Marco » – precisa Francesca Manzini rivolgendosi ad Antonella Elia a cui dice – «sei diffamatoria». Intanto Alessandra Mussolini ribatte: « la signorina ce ne dice di tutti i colori sul divanetto insieme a Raimondo». Poi è la volta di Antonella Elia che ha le idee molto chiare sulla Manzini: « ha la capacità di cambiare la realtà dei fatti e accusa le persone in modo grave. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e la performance su Lady Gaga
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